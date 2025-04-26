بدء مراسيم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما

انطلقت مراسيم جنازة البابا فرنسيس، اليوم السبت، في ساحة القديس بطرس بالعاصمة الإيطالية روما، حيث شهدت كاتدرائية القديس بطرس توافد آلاف المودعين من مختلف أنحاء العالم، لإلقاء النظرة الأخيرة على الحبر الأعظم، وبلغ عدد الزوار نحو 250 ألف شخص منذ الأربعاء الماضي. فيما أُغلقت ساحة القديس بطرس مساء الجمعة استعدادًا للجنازة.

وتُقام الجنازة وسط إجراءات أمنية مشددة، ويُتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 رئيس دولة وعشرة ملوك، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة، أبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ورحل البابا فرنسيس يوم الاثنين، تزامنًا مع عيد الفصح، عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك بعد أسابيع قليلة من خروجه من مستشفى في روما حيث تلقى العلاج من التهاب رئوي حاد.

وشهدت مراسيم التشييع مشاركة واسعة من القادة الدوليين وكبار الشخصيات، وجرى تنظيم الحدث بدقة عالية احترامًا لقدسية اللحظة.

وعقب القداس الجنائزي، نُقل جثمان البابا في موكب رسمي جاب شوارع روما، قبل دفنه وفق وصيته داخل كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في مراسيم خاصة بعيدًا عن وسائل الإعلام.