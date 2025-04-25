حريق كبير يلتهم آلاف الهكتارات في غابات نبراسكا الأمريكية

اجتاح حريق واسع النطاق منطقة غابات وعرة في ولاية نبراسكا الأمريكية، مدمرا أكثر من 2670 هكتارا، قبل أن يتمكن مئات رجال الإطفاء من احتواء نحو 40% منه، حيث ذكرت جيسيكا بوزيل، نائبة مدير الطوارئ في مقاطعتي براون وروك، إن الحريق المعروف ب"بلوم كريك" اندلع بعد ظهر يوم الاثنين بسبب عملية حرق متحكم بها خرجت عن السيطرة.

كما أوضحت أن الحريق التهم حتى الآن نحو 6631 فدانا (ما يعادل 2683 هكتارا)، مشيرة إلى أنه ينتشر بشكل رئيسي في مناطق وديان شديدة الانحدار ووعرة، بالإضافة إلى بعض الأراضي العشبية.

وتعد بلدة جونستاون، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 60 شخصا، الأقرب إلى موقع الحريق في منطقة ساندهيلز الواقعة شمال وسط نبراسكا.