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القضاء الإيراني يتّخذ إجراءات ضد مسؤولين بسبب بث تلفزيوني مسيء للمقدّسات الإسلامية


أمر المدّعي العام في طهران باعتقال أربعة أشخاص شاركوا في بث برنامج تلفزيوني مثير للفتنة ومقطع قصير يتضمّن إساءة إلى مقدسات أهل السنّة، حيث أكد المدّعي العام فتح تحقيق قضائي حول البرنامج المثير للجدل، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستستمر حتى الوصول إلى نتائج نهائية.

وفي إجراء متصل، تمت إقالة مدير في التلفزيون الإيراني بسبب بث محتوى مسيء لمقدّسات السنّة، كما أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بيانًا جاء فيه: "بعد بث محتوى مُثير للفتنة ومشبوه يتعلّق بمقدّسات أهل السنّة في برنامج 'سيماي خانواده' على القناة الأولى، قامت الهيئة بحذف الفيديو من منصتي 'سپهر' و'تيليوبيون'."

وأضاف البيان: "كما تم إحالة ثمانية من طاقم البرنامج إلى القضاء، وإقالة مدير مجموعة الإنتاج ومدير البث في القناة الأولى".

واختتمت الهيئة بيانها بالقول: "نطالب الأجهزة الأمنية بمتابعة الملف وملاحقة العناصر الرئيسية المتورطة في القضية.

كذلك في بيان لها عبر منصة "تلغرام"، قالت قناة "إيران تايم": "في الأشهر الأخيرة، أنتجت وبثت وسائل الإعلام الوطنية، وخاصة تلفزيون الجمهورية الإسلامية، العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، وقد جذب بعضها انتباه الملايين من الناس في مختلف البلدان الإسلامية. إن الأولوية القصوى لوسائل الإعلام الوطنية هي الحفاظ على الوحدة واحترام جميع أتباع الديانات الإسلامية".

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القضاء الإيراني يتّخذ إجراءات ضد مسؤولين بسبب بث تلفزيوني مسيء للمقدّسات الإسلامية
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