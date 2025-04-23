الأردن تمنع ظهور الإخوان المسلمين في الإعلام

أعلنت هيئة الإعلام الأردني، في تعميم أصدرته اليوم الأربعاء، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة، إذ جاء في التعميم: "سنداً لأحكام المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة (2015)، والمواد (7/د) و(5) و(4) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة (1998) وتعديلاته، والمادة (6) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (163) لسنة (2003) وتعديلاته، وعطفاً على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (1203/2020)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين" المنحلة".

وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها جمعية غير مشروعة.

وفي إيجاز صحافي، تلا خلاله بياناً رسمياً، أعلن الوزير حظر كافة نشاطات الجماعة في الأردن، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً مخالفاً لأحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.

ونفذت قوات الأمن الأردني، الأربعاء، قراراً قضائياً، وصادرت مكاتب جماعة الإخوان المسلمين، كما بدأت الضابطة العدلية، اليوم الأربعاء، بالتفتيش على عدد من المقار التي تُستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في عدد من محافظات الأردن، لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة.

وفي ذات الصدد، حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجماعات أو الجمعيات المحظورة أو غير المرخصة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين بموجب قرارات قضائية قطعية.