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يستخدمها الملايين.. غوغل توقف التحديثات الأمنية لنسخة أندرويد


ذكر موقع Android Authority أن غوغل أوقفت إصدار التحديثات الأمنية لنسخة "أندرويد-12" التي تعمل في ملايين الهواتف الذكية حول العالم حاليا.

وجاء في منشور للموقع:" عند معاينة أحدث نشرة أمان لنظام أندرويد، والتي تم إصدارها في أوائل أبريل الجاري، تبين للخبراء أن غوغل أطلقت تحديثات أمان لأنظمة (أندرويد-13) وأنظمة أندرويد بنسخها الأحدث، ولم يكن (أندرويد-12) موجودا في القائمة، وبعدها أشار مصدر في غوغل إلى أن آخر تحديثات أمنية لـ (أندرويد-12) تم إطلاقها في مارس الماضي".

وأشار الخبراء في الموقع إلى أن نظام "أندرويد-12" الذي أطلق عام 2021 لن يتلقى التحديثات والتصحيحات الأمنية بعد الآن، وهذا يعني أن استخدامه قد يصبح خطيرا كونه سيصبح أكثر عرضة للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت.

وتبعا لخبراء التقنية فإن الهواتف التي تعمل بأنظمة "أندرويد-12" ستتلقى بعض التحديثات للتطبيقات من متجر Google Play الإلكتروني لبعض الوقت، إلى حين إصدار شركات الهواتف تحديثات خاصة لأجهزتها ليتم تحويل هذه الأجهزة إلى نظام تشغيل أحدث.

وأشار موقع Android Authority إلى أن الإحصائيات التي أجراها في مايو 2024 بينت أن نظام "أندرويد-12" كان مثبتا على 14.7% ن الهواتف التي تعمل بأنظمة أندرويد، لذا يجب على أصحاب هذه الأجهزة تحديث أنظمة تشغيل هواتفهم لحمايتها من الاختراق.

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يستخدمها الملايين.. غوغل توقف التحديثات الأمنية لنسخة أندرويد
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