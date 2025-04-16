ترامب: "لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم"!

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، جامعة هارفارد العريقة بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع، فيما هدد بحرمانها من التمويل والإعفاء الضريبي، إذ كتب ترمب على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، أنه: "لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكاناً لائقاً للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم".

وأضاف أن "هارفارد مجرد مهزلة تُعلّم الكراهية والغباء ولا ينبغي أن تتلقى تمويلاً فيدرالياً بعد الآن".

فيما أعلنت إدارة ترمب تجميد معونات لجامعة هارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار؛ بسبب رفض الجامعة الأميركية التي تعد من الأعرق في العالم، الإذعان لمطالب البيت الأبيض.

وعلى غرار جامعات أميركية أخرى شهدت هارفارد احتجاجات طلابية على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وهي في مرمى نيران البيت الأبيض منذ عودة دونالد ترمب إلى الرئاسة.