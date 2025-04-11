أمطار غزيرة تضرب الهند ونيبال، تتسبب بمقتل نحو 100 شخص

تسببت أمطار غزيرة غير موسمية في مقتل نحو100 شخص في الهند ونيبال منذ يوم الأربعاء، وسط تحذيرات من استمرار موجة الطقس العنيفة خلال الأيام المقبلة، فبحسب تقارير رسمية، فقد سجلت ولاية بيهار في شرق الهند الخسارة الأكبر، إذ أكد مسؤول بإدارة مواجهة الكوارث أن ما لا يقل عن 64 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث متعلقة بالأمطار، من بينها انهيارات أرضية وصواعق وعواصف مفاجئة.

ولم تكن ولاية أوتار براديش وهي الأكبر من حيث عدد السكان في الهند، أفضل حالًا، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بوفاة أكثر من 20 شخصا جراء العواصف والفيضانات المفاجئة.

وفي ظل هذه الظروف، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرات مشددة من طقس "متطرف"، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالياً موجة حر خانقة في الغرب، بينما تعصف عواصف رعدية شديدة بشرقها ووسطها، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار حتى يوم غد السبت.