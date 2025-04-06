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240 مليون مستخدم لـ"ويندوز 10" أمام خطر وشيك


تُهيئ مايكروسوفت ملايين مالكي أجهزة الكمبيوتر لخطر انهيار أجهزتهم غير المسبوق، الذي سيحل في 14 تشرين الأول القادم عند انتهاء دعم ويندوز 10.

وتُطالب الشركة الآن المستخدمين بالتوقف عن استخدام الأجهزة غير المدعومة، وإعادة تدوير أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 والتي لا يمكنها الترقية إلى ويندوز 11.

التخلص من الأجهزة

بينما لا يوجد عدد محدد، يُعتقد أن عدد أجهزة الكمبيوتر غير المؤهلة يبلغ حوالي 240 مليون جهاز.

ولأنه لا يمكن ترقيتها إلى نظام تشغيل مدعوم، فلن يكون هناك سوق ثانوي لهذه الأجهزة المستعملة.

ووفقًا لمايكروسوفت، يجب عليك التخلص منها وإعادة تدويرها وشراء جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11، ويفضل أن يكون جهاز Copilot+، حتى لا تفوتك ميزات الذكاء الاصطناعي.

مع العلم أن الموعد النهائي في 14 تشرين الأول يتضمن بعض المحاذير، إذ سيحصل المستخدمون على خيارات دعم مُوسّعة مقابل رسوم، ولكن هذا يقتصر حصريًا على 12 شهرًا فقط.

وتُحذّر مايكروسوفت من أن جميع أجهزة الكمبيوتر التي سيتوقف دعمها ستكون عُرضةً لاختراق البيانات، وسرقة الهوية، وعواقب وخيمة أخرى لأنها ستكون هدفًا سهلًا للمتسللين.

في السياق عينه، تطلب مايكروسوفت من المستخدمين الآن أنه عندما يحين وقت وداع جهازك القديم، تأكد من إعادة تدويره بشكل مسؤول للتقليل من التأثير البيئي.

وأشارت إلى أنه يمكنك بيع الكمبيوتر القديم مقابل مبلغ لشراء جهاز كمبيوتر جديد أسرع وأكثر أمانًا يعمل بنظام ويندوز 11.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الخيارات الوحيدة، فشركة مايكروسوفت تغفل عن ذكر إمكانية تثبيت نظام تشغيل آخر غير ويندوز للحفاظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ليعمل لبضع سنوات أخرى.

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