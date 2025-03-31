إحصائيات ضحايا زلزال ميانمار تتجاوز 2000 والعدد قابل للارتفاع

تواصل حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة الماضي في الارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث أعلنت وكالة "شينخوا" أن عدد القتلى قد تجاوز 2000 شخص، حيث بلغ 2056 قتيلا حتى اللحظة، فيما وصل عدد المصابين إلى 3900 شخص، ولا يزال 270 آخرون في عداد المفقودين.

هذه الأرقام تأتي في وقت حساس، بعد أن أعلن رئيس وزراء ميانمار، مين أونغ هلاينغ، الحداد العام لمدة أسبوع تكريما لضحايا الكارثة الطبيعية التي خلفت وراءها دمارا واسعا في المناطق المنكوبة.

في البداية، كانت التقارير تشير إلى 1700 قتيل مع 3400 مصاب و300 مفقود، لكن الأوضاع على الأرض تشير إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ، ما يزيد المخاوف من زيادة حصيلة الضحايا في الساعات القادمة.

التحديات لا تزال مستمرة بالنسبة للفرق العاملة في مناطق الكارثة، مع صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب الانهيارات الأرضية والدمار الواسع الذي خلفه الزلزال.