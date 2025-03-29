شرطة أمستردام تكشف جنسية منفذ عملية الطعن يوم الخميس الماضي

صرّحت شرطة أمستردام بأن الرجل الذي هاجم المارّة بسكين وسط المدينة الخميس الماضي وطعن خمسة أشخاص، أوكراني وعمره 30 عاما، حيث أوضحت الشرطة في منشورها على منصة "إكس": "تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به في الهجوم بالسكين يوم الخميس بعد الظهر، 27 مارس الجاري. وتبين أنه رجل يبلغ من العمر 30 عاما من الجنسية الأوكرانية".

وهاجم الرجل المارة بسكين في شارع قريب من ساحة "دام" في وسط أمستردام ظهر يوم الخميس، وفقا للشرطة، أصيب 5 أشخاص، بينهم 4 أجانب ومواطنة. وتم القبض على المشتبه به، ولم يتم بعد تحديد دافع الهجوم. وأفادت وسائل إعلام أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.

فيما لم يستبعد وزير العدل والأمن الهولندي ديفيد فان فيل أن يكون للهجوم بدوافع إرهابية.

وفي وقت لاحق، تبين أن أحد السياح البريطانيين هو من تمكن من القبض على المهاجم وتحييده قبل تسليمه للشرطة. وفي يوم الجمعة، قدمت عمدة أمستردام فمكه هالسما له وسام البطولة تقديرا لشجاعته.