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شركة مايكروسوفت تخطط لإزالة كلمات المرور لجميع المستخدمين


صرّحت شركة مايكروسوفت رسميا عن نيتها إزالة كلمات المرور لجميع مستخدميها البالغ عددهم مليار شخص، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون حقيقة واقعة قريبا، إذ أوضحت الشركة أن الوقت قد حان للتخلي عن كلمات المرور، حيث يمكن للمهاجمين تخمينها بسهولة، وهو ما يهدد أمان الحسابات الإلكترونية.

ولفتت الشركة إلى تزايد الهجمات على كلمات المرور، حيث يتم حظر نحو 7000 هجوم في الثانية، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل العام الماضي. وكبديل لكلمات المرور، تعكف الشركة على تشجيع المستخدمين على استخدام مفاتيح المرور، التي تعد أكثر أمانا.

وتعتبر مفاتيح المرور شكل من أشكال المصادقة يعتمد على وسائل مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، مما يجعلها أكثر أمانا من كلمات المرور التقليدية، وتتميز هذه المفاتيح بأنها لا يمكن تسريبها أو سرقتها لأنها تتطلب إدخالا ماديا، وهو ما يجعلها محصنة ضد الهجمات التقليدية.

وبحلول نهاية مايو 2025، سيحصل غالبية مستخدمي مايكروسوفت على تجربة جديدة لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، حيث لن يحتاجون إلى كلمة مرور على الإطلاق، حيث عند إنشاء حساب جديد، سيكون عليك فقط إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، وبعد ذلك ستحصل على رمز لمرة واحدة لتوثيق الحساب، مما يعني أنك لن تضطر إلى إنشاء كلمة مرور جديدة.

وتؤكد شركة مايكروسوفت أن الهدف النهائي هو التخلص من كلمات المرور تماما والتركيز على مفاتيح المرور كطريقة أساسية للتوثيق.

ومع تزايد الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعتبر التخلص من كلمات المرور خطوة هامة نحو تعزيز الأمان وحماية الحسابات من عمليات التصيد الاحتيالي.

بحلول العامين المقبلين، يتوقع أن تصبح مفاتيح المرور هي الطريقة الأكثر انتشارا للتوثيق عبر الإنترنت.

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