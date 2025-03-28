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السفيرة الفنلندية: العديد من شركاتنا تعمل في العراق وأبرزها الاتصالات والإنشاءات


صرّحت سفيرة جمهورية فنلندا في العراق أنو ساريلا، اليوم الجمعة، بأن العديد من الشركات الفنلندية تعمل في العراق، حيث ذكرت السفيرة للوكالة الرسمية، إن "هناك العديد من الشركات الفنلندية العاملة في العراق، لكن الحافز الأساسي لهذه الشركات هو الاستقرار، حيث تبحث عن بيئة أعمال مستدامة وآمنة للاستثمار في العراق والمنطقة بشكل عام ".

كما أضافت أن "الشركات الفنلندية تعمل في عدة مجالات، منها الطاقة والاتصالات، حيث تُعد شركة نوكيا من أبرز الشركات العاملة في قطاع الهاتف النقال، إلى جانب بعض الشركات القليلة في قطاع الإنشاءات، وهو قطاع لم يعد نشطًا كما كان في الثمانينيات".

وفيما يخص مشروع صيانة محطة سامراء الكهربائية، أكدت السفيرة الفنلندية أن "الأمر يتقدم خطوة بخطوة، والشركة الفنلندية ملتزمة بإكمال المشروع".

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