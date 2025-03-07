منوعات

وزارة الدفاع الأميركية تصدر قراراً جديداً فيه تطهير شامل يخص المثليين


 

وضع البنتاغون علامات تحديد على قاعدة بيانات تضم 26 ألفا من صور ومواد موقع الوزارة لإزالتها أو أزيلت بالفعل بسبب تضمنها محتوى خاصا ببرامج "التنوع والمساواة والشمول" DEI، إذ جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، حيث تضم قاعدة البيانات صورا تسلط الضوء على إنجازات أو مساهمات تتضمن إشارة إلى "المثلية" حيث تضمنت العلامات طائرة Enola Gay، وأول امرأة تجتاز تدريب مشاة البحرية من بين عشرات الآلاف من الصور والمنشورات عبر الإنترنت التي تم وضع علامة عليها للحذف، بينما تعمل وزارة الدفاع على تطهير محتوى "التنوع والمساواة والشمول".

كما أعطى وزير الدفاع بيت هيغسيث الجيش مهلة حتى يوم الأربعاء لإزالة المحتوى الذي يسلط الضوء على جهود التنوع في صفوفه بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي أنهى بموجبه هذه البرامج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، حيث تستهدف الغالبية العظمى من عمليات التطهير ملفات تتضمن كلمات "مثلي الجنس" Gay، بما في ذلك أفراد الخدمة الذين يحملون هذا اللقب، وكذلك طائرة B-29 التي تحمل لقب Enola Gay، التي أسقطت أول قنبلة ذرية على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.

ووضعت علامة على عدد من الصور لمشروع تجريب تابع للهيئة الهندسية في الجيش في كاليفورنيا، لأن أحد المهندسين المحليين فيما يبدو كان يحمل لقب Gay. وبسؤاله قال المتحدث باسم البنتاغون جون أوليوت في بيان له: "نحن سعداء بالامتثال السريع في جميع أنحاء الوزارة للتوجيه بإزالة محتوى إدارة التنوع والمساواة والشمول DEI من جميع المنصات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الدفاع الأميركية تصدر قراراً جديداً فيه تطهير شامل يخص المثليين
أكثر من 34 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق لعام 2025!
العلماء يحققون تقدما في دراسة المريخ باستخدام نموذج افتراضي
ابتكار نظام اختبار يكشف السرطان في مرحلته المبكرة
تحولات استراتيجية في الشرق الأوسط قد تؤثر بشكل مباشر على العراق
ظريف يوضح سبب استقالته من منصبه: "أواجه ضغوطا غير مسبوقة"
حزب العمال الكردستاني يطالب بالإفراج عن أوجلان مقابل حل نفسه
عطل مفاجئ في واتساب على مستوى العالم
بطاقة ترامب الذهبية للاقامة بقيمة خمسة مليون دولار!!
منظمة اليونسكو تعلن تسليم جامع النوري في الموصل خلال رمضان بعد ترميمه بالكامل
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك