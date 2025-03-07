وزارة الدفاع الأميركية تصدر قراراً جديداً فيه تطهير شامل يخص المثليين

وضع البنتاغون علامات تحديد على قاعدة بيانات تضم 26 ألفا من صور ومواد موقع الوزارة لإزالتها أو أزيلت بالفعل بسبب تضمنها محتوى خاصا ببرامج "التنوع والمساواة والشمول" DEI، إذ جاء ذلك وفقا لما نشرته وكالة "أسوشيتد برس"، حيث تضم قاعدة البيانات صورا تسلط الضوء على إنجازات أو مساهمات تتضمن إشارة إلى "المثلية" حيث تضمنت العلامات طائرة Enola Gay، وأول امرأة تجتاز تدريب مشاة البحرية من بين عشرات الآلاف من الصور والمنشورات عبر الإنترنت التي تم وضع علامة عليها للحذف، بينما تعمل وزارة الدفاع على تطهير محتوى "التنوع والمساواة والشمول".

كما أعطى وزير الدفاع بيت هيغسيث الجيش مهلة حتى يوم الأربعاء لإزالة المحتوى الذي يسلط الضوء على جهود التنوع في صفوفه بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي أنهى بموجبه هذه البرامج في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، حيث تستهدف الغالبية العظمى من عمليات التطهير ملفات تتضمن كلمات "مثلي الجنس" Gay، بما في ذلك أفراد الخدمة الذين يحملون هذا اللقب، وكذلك طائرة B-29 التي تحمل لقب Enola Gay، التي أسقطت أول قنبلة ذرية على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.

ووضعت علامة على عدد من الصور لمشروع تجريب تابع للهيئة الهندسية في الجيش في كاليفورنيا، لأن أحد المهندسين المحليين فيما يبدو كان يحمل لقب Gay. وبسؤاله قال المتحدث باسم البنتاغون جون أوليوت في بيان له: "نحن سعداء بالامتثال السريع في جميع أنحاء الوزارة للتوجيه بإزالة محتوى إدارة التنوع والمساواة والشمول DEI من جميع المنصات".