أعلن مركز الإعلام الرقمي (DMC)، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 34 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق لعام 2025، حيث أكد مهند حبيب السماوي، المشرف العام لمركز الإعلام الرقمي، في بيان، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق هذا العام، مشيرا إلى أن عدد المستخدمين بلغ 34.3 مليونا وفقا لإحصائية أجريت في 3 آذار 2025، مما يمثل 73.8% من عدد السكان، ويعتبر هذا الرقم زيادة عن العام الماضي، حيث كان العدد 31.95 مليونا.

وأشار السماوي، إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة التحولات في المشهد الرقمي وسلوك المستخدمين، حيث شهدت بعض المنصات نموا سريعا بينما تراجعت أخرى.

ومن أبرز هذه التغيرات كانت زيادة كبيرة في عدد مستخدمي تيك توك، حيث ارتفع عدد المستخدمين بنحو 2.35 مليون مستخدم إضافي، ليصل إجمالي المستخدمين إلى 34.3 مليون مستخدم مقارنة ب 31.95 مليون مستخدم في العام الماضي.

وتشير هذه الزيادة إلى أن تيك توك أصبح الوجهة المفضلة للكثير من العراقيين، خصوصا بين الشباب والمؤثرين وصناع المحتوى. بالمقابل، شهدت منصة يوتيوب انخفاضا طفيفا في عدد المستخدمين، ما يعكس تحولا نحو المحتوى القصير التفاعلي الذي يقدمه تيك توك، مقارنة بالفيديوهات الطويلة على يوتيوب.

من جانب آخر، شهدت منصة لينكد إن نموا جيدا، حيث ارتفع عدد المستخدمين إلى 2.3 مليون مقارنة بـ1.9 مليون العام الماضي. هذا يعكس الاهتمام المتزايد بالتواصل المهني والبحث عن فرص العمل عبر هذه المنصة.

كما كشف مركز الإعلام الرقمي عن عدد متابعي كل منصة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي:

- تيك توك: 34.3 مليون (بعد أن كان 31.95 مليون)

- فيسبوك: 20.1 مليون (بعد أن كان 19.30 مليون)

- يوتيوب: 22.3 مليون (بعد أن كان 22.80 مليون)

- إنستغرام: 19.0 مليون (بعد أن كان 18.25 مليون)

- فيسبوك ماسنجر: 15 مليون (بعد أن كان 15.70 مليون)

- سناب شات: 18.5 مليون (بعد أن كان 17.74 مليون)

- أكس: 2.65 مليون (بعد أن كان 2.55 مليون)

- لينكد إن: 2.30 مليون (بعد أن كان 1.90 مليون)

فيما أكد علي الزهيري، المؤسس المشارك لمركز الإعلام الرقمي ومسؤول الرصد، في ختام حديثه، أن المركز يتابع هذه الإحصائيات بشكل دوري، ويسعى لتقديم رؤى واضحة حول التحولات الرقمية في العراق لمساعدة صناع القرار.