ابتكار نظام اختبار يكشف السرطان في مرحلته المبكرة

قام العلماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية بتطوير نظام اختبار جديد يسمح بالكشف عن السرطان في مراحله المبكرة من خلال فحص الدم، حيث يتم حاليا اختبار هذا النظام لتشخيص سرطان البروستاتا. حسبما أفاد قسم العلاقات العامة في الجامعة.

وحسب المطورين، يمكن إجراء هذا التشخيص في أثناء الفحص الطبي الروتيني أو بشكل مستقل من خلال إجراء تحليل الدم. ويتميز النظام الجديد بموثوقية عالية، حيث يقوم بتحليل العلامات الجزيئية، ويتفوق على أنظمة مماثلة تستخدم في الوقت الراهن.

كما أوضح التقرير الصادر عن قسم العلاقات العامة في الجامعة أن الحل الذي اقترحه العلماء يعتمد على الكشف عن التغيرات في المؤشرات الحيوية الأيضية في الدم، ويتم حاليا اختباره لتشخيص سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة.

فيما أشارت الجامعة إلى أن أحد الأنظمة المماثلة يستخدم حاليا لتشخيص أمراض الجهاز الهضمي والرئة ويعتمد على تقنية الكروماتوغرافيا الغازية، لكنه لا يكشف عن المراحل المبكرة للأمراض السرطانية.

ويخطط الفريق البحثي لتوسيع نطاق استخدام النظام ليشمل أنواعا أخرى من السرطان، كما يخطط لتدريب النظام على تحديد مراحل المرض ودرجة خطورته بدقة، وذلك ليتم طرحه في السوق بحلول عام 2027.

يذكر أن البحث العلمي المذكور ينفذ بدعم من وزارة التعليم والعلوم الروسية في إطار برنامج "الأولوية-2030". ويشارك في المشروع علماء من جامعة الأورال الفيدرالية، ومعهد علم المناعة وعلم الفسيولوجيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية ومعهد أبحاث العدوى الفيروسية "فيروم" التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى علماء من جامعة "ساراتوف" الحكومية الطبية .