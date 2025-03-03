ظريف يوضح سبب استقالته من منصبه: "أواجه ضغوطا غير مسبوقة"

أعلن محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، استقالته من منصب نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه واجه إهانات وضغوطا غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث ذكر ظريف في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، "آمل أن يؤدي استبعادي إلى إزالة العقبات أمام إرادة الشعب ونجاح الحكومة"، مشيرا، إلى أنه التقى رئيس السلطة القضائية، الذي أوصى بعودته إلى الجامعة لتخفيف الضغوط عن الحكومة، وهو ما وافق عليه فورا.

وأضاف، "لطالما كنت خادما للوطن ولم أهرب من المصاعب، طوال أكثر من 40 عاما، واجهت حملات التشويه بصمت حفاظا على المصلحة الوطنية".

فيما ختم رسالته بالتوجه "باعتذاره للشعب الإيراني عن أي تقصير خلال فترة خدمته"، معبرا عن دعمه المستمر للرئيس الإيراني، ومتمنيا النجاح لحكومته.

وتأتي استقالة ظريف بعد يوم من عزل وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي، عقب استجوابه من قبل البرلمان.