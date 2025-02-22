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منظمة اليونسكو تعلن تسليم جامع النوري في الموصل خلال رمضان بعد ترميمه بالكامل


صرّحت منظمة اليونسكو، اليوم السبت، عن تسليم جامع النوري الكبير ومنارته الحدباء في مدينة الموصل إلى مديرية الأوقاف السنية العراقية خلال شهر رمضان، بعد استكمال أعمال الترميم التي استمرت لسنوات، كذلك ترميم منارة الحدباء التاريخية بالكامل، بينما وصلت أعمال إعادة تأهيل الجامع إلى مراحلها النهائية، تمهيدا لتسليمه رسميا.  

والمشروع حافظ على الطابع التاريخي والمعماري للجامع والمنارة، حيث تم إعادة بناء الحدباء باستخدام موادها الأصلية وبأبعادها القديمة، مع تعزيزها لضمان المرونة البنيوية ضد الاختلالات والزلازل، كما اكتملت أعمال قاعة الصلاة والساحات والحدائق في المسجد.  

عملية الترميم جاءت بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مشروع إعادة إعمار المعالم التاريخية في الموصل، والذي يشمل أيضا ترميم كنيستي الطاهرة والساعة.

كما ساهم الاتحاد الأوروبي في تأهيل 143 منزلا تراثيا في الموصل القديمة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مدرسة الإخلاص ومسجد الآغوات والأزقة التقليدية، إلى جانب مشاريع تنموية في التعليم ومكافحة التطرف وتعزيز التعايش الاجتماعي.  

وفي السادس من فبراير، زارت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي مدينة الموصل، مؤكدة التقدم الكبير في مشروع "إحياء روح الموصل"، الذي أطلقته المنظمة لاستعادة التراث الثقافي للمدينة بعد الدمار الذي لحق بها خلال معارك عام 2017.

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منظمة اليونسكو تعلن تسليم جامع النوري في الموصل خلال رمضان بعد ترميمه بالكامل
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