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ايطاليا تحظر DeepSeek الصيني بسبب نقص المعلومات!


DeepSeek

أعلنت أيطاليا، اليوم الجمعة، حظر نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek و حيث ذكرت هيئة حماية البيانات الإيطالية في بيان على موقعها على الانترنت: إنها "حظرت نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "DeepSeek"؛ بسبب نقص المعلومات حول البيانات الشخصية التي يجمعها".

كما أوضحت الهيئة، أن "قرار حظر "ديب سيك" دخل حيز التنفيذ على الفور"، معربة عن، "عدم رضاها عن رد "DeepSeek" حول استفسارها الأولي بشأن البيانات الشخصية التي يتم جمعها وأين يتم تخزينها وكيف يتم إخطار المستخدمين".

وفي ردها على إجراءات الحظر الايطالية، أعلنت الشركة الصينية أنها "لا تعمل في أيطاليا، وأن التشريعات الأوروبية لا تنطبق عليها".

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