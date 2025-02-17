الحكومة الألمانية ترحل 47 عراقيا الى بلدهم!

صرّحت وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، اليوم الاثنين، عن ترحيل 47 عراقيا الى بلدهم، حيث أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في الولاية إلى أن 16 مرحلا كانوا مقيمين في ولاية سكسونيا السفلى، ولم تعلن الوزارة المزيد من التفاصيل.

كذلك صرح السبت الماضي، عضو سكرتارية الاتحاد العام للاجئين العراقيين في ألمانيا عرفان كريم بأن حوالي 10 آلاف طالب لجوء من العراق وإقليم كوردستان يواجهون خطر الترحيل.