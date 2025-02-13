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البرلمان النرويجي يحظر على أعضائه استخدام DeepSeek!


أفادت صحيفة Altinget النرويجية بحظر برلمان البلاد على موظفيه وأعضائه استخدام برنامج DeepSeek الصيني للذكاء الاصطناعي، إذ جاء في المنشور، "قرر البرلمان حظر تطبيق الذكاء الاصطناعي DeepSeek بعد رسالة من جهاز الأمن القومي".

كما أشارت الصحيفة إلى أن البرلمان النرويجي طلب يوم الأربعاء من جميع موظفيه، بما في ذلك النواب والموظفين، توخي الحذر عند استخدام "DeepSeek".

وذكرت محطة الإذاعة الدنماركية "Radio4" في 10 فبراير أن ثلاث مناطق إدارية من أصل خمس في الدنمارك منعت السياسيين من استخدام البرنامج الصيني لأسباب أمنية.

وكانت شركة DeepSeek قد أعلنت  ومقرها الصين يوم 20 يناير عن إطلاق نسخة R1 من مساعد الذكاء الاصطناعي (AI)، والذي سيكون على نفس المستوى مع ChatGPT. وبعد إصدار التعديلات الجديدة، تصدّر تطبيق "DeepSeek" التصنيفات في عدد من البلدان، حيث احتل المركز الأول في متجر App Store في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين. وأثار نجاح الخدمة تراجعا في قطاع التكنولوجيا الأمريكي في 27 يناير، حيث انخفض مؤشر "ناسداك" المركب لشركات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 3.07%، فيما فقدت أسهم "إنفيديا" 17% من قيمتها.

في ذات الصدد، أفاد فريق البحث في Wiz Research في شهر يناير، بأنه اكتشف خادما متاحا للعامة مملوكا لشركة DeepSeek والذي يحتوي على أكثر من مليون سجل، حيث ادعى الخبراء أنه تم العثور على سجلات الدردشة والمفاتيح السرية والمعلومات السرية الأخرى هناك. وفقا لخبراء من منصة مبادرة التكنولوجيا الوطنية الذين قابلتهم وكالة "نوفوستي"، فإنه يجب على المستخدمين عدم مشاركة البيانات الشخصية مع DeepSeek بسبب خطر التسريبات، كما أشاروا إلى مخاطر استخدام روبوت الدردشة لأغراض العمل، حيث أن تسرب مواد العمل أو كلمات المرور أو البيانات المالية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك خسارة مالية أو الإضرار بالسمعة.

بالمقابل، كانت الشركة الصينية قد حذّرت مستخدمي الإنترنت من انتشار معلومات كاذبة عنها، وأوصت باستخدام مواقعها الرسمية، حيث ذكرت الشركة في بيان على منصة التواصل الاجتماعي WeChat: "لاحظنا مؤخرا ظهور حسابات مزيفة ومعلومات كاذبة تتعلق بـ DeepSeek، وهو ما يضلل الجمهور ويسبب القلق".

ونصحت الشركة المستخدمين بالاستفادة من خدماتها من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت أو من خلال تطبيقاتها الرسمية.

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