عضو الفريق الاستشاري لترامب: أمن العراق جزء من أمن أمريكا!

اعتبر عضو في الفريق الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمن العراق جزءاً من أمن الولايات المتحدة، واصفا العراق بالبلد المهم والحليف، وحيث ذكر غبريال صوما خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "أمريكا طلبت عندما كان بايدن في البيت الأبيض من السوداني بحل الفصائل الشيعية الموالية لإيران".

وتساءل صوما "ما هي مهمة الفصائل مادام هناك جيش عراقي"، مشددا بالقول "هناك مخاطر من هذه الفصائل على وضع سوريا"، بحسب وصفه، فيما أكد إن "أمن العراق جزء من أمن الولايات المتحدة وهو صديق وحليف وبينهما علاقات متينة"، مضيفا "العراق بلد مهم وحليف للولايات المتحدة الأمريكية"!