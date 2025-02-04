طبيب روسي يتحدث عن طريقة جديدة لعلاج السرطان

صرّح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في اليوم العالمي لمكافحة السرطان عن طريقة جديدة لعلاج السرطان، إذ يشير مياسنيكوف إلى أن ثلاث نساء حققن نتائج جيدة باستخدام الطريقة الجديدة (العلاج الوراثي السيتوكيني-cytokinogenetic therapy) في علاج هذا المرض الخطير.

وبيّن أن هذه الطريقة ليست بديلة للطرق المستخدمة في علاج السرطان، بل هي إضافية- الجراحة، والإشعاع، والعلاج الكيميائي، والعلاج المناعي للأورام - كل هذه الطرق مجتمعة تعطي هذه النتيجة.

كذلك يشير الدكتور أندريه إيليوشين أخصائي الأورام إلى أن الطريقة الجديدة في علاج السرطان تساعد على تحفيز وتنشيط مناعة الشخص المضادة للأورام.

وبحسب إحدى النساء الثلاث، يجب قبل كل شيء أن يكون هناك إيمان في علاج السرطان، وعدم الاستسلام. وقد عولج الكثيرون الذين لم يفقدوا الأمل والثقة، لأنهم كانوا يبحثون دائما عن طرق أخرى تساعد على العلاج، أي ليس فقط تلك التي يقدمها الأطباء، بل طرق جديدة أخرى لأن العلم في تطور مستمر.