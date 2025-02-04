السلطات الأمريكية تجهّز قاعدة غوانتانامو لترحيل المهاجرين إليها!

باشر أكثر من 300 جندي أمريكي تجهيز قاعدة غوانتانامو العسكرية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إليها، إذ أعلن موقع Military.com الأمريكي بأنه "تم إرسال جنود ومشاة بحرية إلى القاعدة البحرية في غوانتانامو، كذلك كان هناك 310 عسكريين يقومون بالمهمة في خليج غوانتانامو يوم الاثنين".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلنت عن حملة واسعة النطاق لترحيل المهاجرين وأكد البيت الأبيض أنه يخطط لجذب تمويل إضافي لتوسيع مراكز الاحتجاز والترحيل، حيث وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه بموجبه البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي بتحضير مركز هجرة بسعة 30 ألف شخص في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز أخطر المجرمين غير الشرعيين.