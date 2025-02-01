منوعات

ترامب يشعل شرارة الحرب التجارية بنيران الأسعار والضرائب


أشعل ترامب شرارة الحرب التجارية التي لطالما توقعتها الأوساط الاقتصادية في بلاده فضلاً عن العالم، حيث حذرت منها بصفتها ستلحق بالغ الضرر بالاقتصاد الأمريكي، فقد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن قرار الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من المكسيك وكندا والصين يسري بدءا من اليوم السبت 1 فبراير/شباط، إذ ذكرت ليفيت خلال مؤتمر صحفي، إن اليوم السبت الأول من فبراير/شباط 2025 هو الموعد النهائي الذي أعلنه الرئيس ترامب سابقا. سيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، وبنسبة 10% على الصين بسبب إرسالها إلى بلادنا وسماحها بانتشار الفنتانيل غير القانوني فيها، مما أدى إلى وفاة عشرات الملايين من الأمريكيين".

وقال تقرير نشره موقع أكسيوس إن تقديرات حديثة من مؤسسة الضرائب غير الحزبية "Tax Foundation" تشير إلى أن الرسوم الجمركية المخطط لها من قبل ترامب قد ترفع تكاليف الأسرة الأمريكية العادية بمقدار 830 دولارًا إضافيًا هذا العام.

وقدرت المؤسسة في تحليل لها، أمس الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي اقترحها ترامب بنسبة 25% على كندا والمكسيك، و10% على الصين، ستؤدي إلى تقليص الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة بنسبة 0.4%، وستزيد الضرائب بمقدار 1.2 تريليون دولار بين عامي 2025 و2034.

كما يشير التحليل إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أثناء فترة رئاسته السابقة - والتي قام سلفه الرئيس جو بايدن بتطبيقها أيضًا - قد تسببت في تدهور الاقتصاد.

وتقدر دراسة مؤسسة الضرائب أن إدارة ترامب فرضت ضرائب جديدة بقيمة 80 مليار دولار عبر الرسوم الجمركية بين عامي 2018 و2019.

بينما احتفظت إدارة بايدن بمعظم تلك الرسوم، وأعلنت في مايو/أيار الماضي عن زيادة في الرسوم الجمركية على 18 مليار دولار من البضائع الصينية، بما في ذلك أشباه الموصلات، وهو ما تم تقديره بزيادة ضريبية قدرها 3.6 مليار دولار.

في حين أظهرت دراسات سابقة لمؤسسة الضرائب أن رسوم ترامب وبايدن قد رفعت الأسعار، وخفضت الإنتاج، وأدت إلى انخفاض في التوظيف، ونتج عن ذلك "تأثير سلبي صافي على الاقتصاد الأمريكي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يشعل شرارة الحرب التجارية بنيران الأسعار والضرائب
جامعة ميشيغان الأمريكية تعلق نشاط مجموعة طلابية مؤيدة لفلسطين لمدة عامين
احتيال إلكتروني يهدد 2.5 مليار مستخدم لـ"جيميل"
ترامب يطهر جهاز ال FBI، إنذارات بالاستقالة أو الفصل!
ميتا تتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على عشرات المستخدمين في تطبيق واتساب!
المحامي المصري مرتضى منصور متوعدًا ترامب: سادخلك مستشفى للأمراض العقلية!
الأدنى على الإطلاق".. تراجع مستوى أداء التلاميذ في أميركا
شركة ميتا ستدفع لترامب 25 مليون دولار تعويضا عن حظر حساباته في فيسبوك و إنستغرام!
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب ألاسكا الأمريكية
ترامب يعلق على الحادث الجوي المروع في واشنطن
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك