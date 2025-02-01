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احتيال إلكتروني يهدد 2.5 مليار مستخدم لـ"جيميل"


يستغل قراصنة الإنترنت الذكاء الاصطناعي للإيقاع بضحاياهم، ما يهدد 2.5 مليار مستخدم لـ "جيميل" من غوغل.

وبحسب تقرير لموقع "فوربس"، تم الإبلاغ عن ظهور قراصنة يتخفون في العلن ويستخدمون صورًا رمزية في هجماتهم الجديدة، بالإضافة إلى تهديدات دائمة بتجاوز حماية المصادقة الثنائية "2FA " ضد مستخدمي غوغل. 

وقال التقرير: "تخيل أن تتلقى مكالمة من رقم يظهر على معرّف المتصل باعتباره "غوغل"، ويدعي أنه فني دعم يحذرك من اختراق محتمل لحساب غوغل الخاص بك، ويخبرك الشخص أن الحساب تم حظره مؤقتًا، ثم يرسل لك بريدًا إلكترونيًا من نطاق غوغل لتأكيد ذلك بناءً على طلبك". 

وبعد التحقق من الرقم وتأكدك من صحته، يقومون بإرسال رمز من غوغل لإعادة تعيين حسابك. 

لحسن الحظ، في هذه المرحلة، أدرك "زاش لاتا"، مؤسس "Hack Club"، أن الأمر يتعلق بهجوم متطور معزز بالذكاء الاصطناعي، رغم كونه هجومًا ذكيًا للغاية.

 ويقول سبنسر ستاركي، نائب رئيس شركة "SonicWall": "يواصل مجرمو الإنترنت تطوير تقنيات جديدة لاستغلال الثغرات الأمنية، ويجب أن تكون الشركات قادرة على الاستجابة بسرعة لهذه التهديدات، وهذا يتطلب نهجًا استباقيًا ومرنًا للأمن السيبراني".

 وعند الحديث عن هجمات التصيد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد تصبح نصائح التخفيف المعتادة غير فعّالة. 

ويقول لاتا: "لقد بدت المكالمة كأنها من مهندس حقيقي، وكان الصوت واضحًا جدًا، وكان الشخص يتحدث بلكنة أمريكية". 

وهذا يشير إلى الذكاء الاصطناعي المتطور الذي يجعل الهجوم يبدو واقعيًا للغاية. 

ولحسن الحظ، فإن الشخص الذي كان مستهدفًا في هذه الحالة هو مستشار أمني، مما قد يكون ساعده في التعرف على الهجوم في الوقت المناسب. 

من جهتها، علقت غوغل: "لقد قمنا بتعليق الحساب الذي كان وراء هذه الحيلة، ولم نلاحظ أنها تتبع نمطًا واسع النطاق، لكننا نعمل على تعزيز دفاعاتنا لحماية المستخدمين بشكل أفضل ضد هذه الأنواع من الهجمات".

 نصائح للمستخدمين 

في حال اتصل بك شخص يدعي أنه من دعم غوغل، لا تتردد في إنهاء المكالمة فورًا، لأن غوغل لن تتصل بك مباشرة.

 وإذا كانت لديك شكوك، استخدم موارد مثل بحث غوغل أو حساب "جيميل" للتحقق من أي نشاط مشبوه.

 كما يمكنك مراجعة سجل الأنشطة الحديثة في أسفل صفحة حسابك على الويب، بالإضافة إلى متابعة إرشادات غوغل للبقاء آمنًا من هجمات التصيد الاحتيالية عبر "جيميل".

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