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شركة آبل تطلق نسخة اختبارية من أنظمة iOS  بميزات جديدة


 

أعلنت آبل عن إطلاق نسخة اختبارية جديدة من أنظمة iOS 18.3، حملت للمستخدمين بعض الميزات التي تساعدهم على تحسين التحكم بالهواتف، وبحسب المعلومات فإن آبل صححت مع نسخة iOS 18.3 بعض الأخطاء البرمجية التي كانت تؤثر على عمل هواتف آيفون، وحصلت الكاميرات في هواتف آيفون على بعض الميزات الإضافية مع التحديث الجديد.

ومع التحديث الجديد بات تطبيق الرسائل في هواتف آيفون يتيح للمستخدم الضغط على علامة"+" ليتوفر له الوصول السريع إلى ملصقات Genmoji التعبيرية.

وفي iOS 18.3 beta 3 حصلت ميزة "ملخص إشعارات الشاشة" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على بعض التعديلات أيضا.

حمل التحديث أيضا بعض التعديلات التي تساعد المستخدم على أخذ لقطة للشاشة عند قراءة ملفات PDF، وبات الهاتف يحذرالمستخدم من عدم إزالة المحتوى المجتزأ من ملف PDF الأصلي.

وللحصول على التحديث الجديد يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة "الإعدادات" في الهاتف، ومن ثم الضغط على خيار "عام" أوGeneral، ومن ثم خيار "تحديث نظام التشغيل" Software Update، وبعدها خيار "تحميل وتثبيت" Download and Install.

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شركة آبل تطلق نسخة اختبارية من أنظمة iOS  بميزات جديدة
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