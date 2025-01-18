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هجوم سيبراني متتالي وكبير على الإمارات


 

صرّح مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بالتصدي لهجمات "الفدية الخبيثة" طالت قطاعات إستراتيجية وعامة وخاصة، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية، إذ أوضح المجلس أن "منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة وبالتعاون مع الجهات المعنية، نجحت في الرصد والتصدي باستباقية واحترافية لعدد 200 ألف هجمة سيبرانية خبيثة يوميا خلال الفترة الأخيرة".

ولفت إلى "التمكن من تحديد هوية المخترقين وموقع إطلاق هجماتهم السيبرانية، والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني".

وبيّن أن "هجمات "الفدية" ransomware تم رصدها بعد محاولات حديثة ومركبة للاختراق وتبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية".

كما شدد المجلس على "ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى معايير الأمن السيبراني، بما يضمن تفادي تعرضهم لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة".

وتوقع أن "تجتاح موجة جديدة من الهجمات الدقيقة الجهات غير المجهزة بالأدوات اللازمة للكشف عن مثل هذه الهجمات السيبرانية المتعددة الأوجه".

ومن الجدير بالذكر أنّ  هجمات "الفدية" الإلكترونية، هي برامج خبيثة تصيب الأجهزة الإلكترونية المختلفة وتقوم بتشفير بياناتها وقفلها، بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد دفع مبلغ مالي معين عن طريق عملات رقمية محددة.

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