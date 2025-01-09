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خبير اقتصادي يفسر أهمية غرينلاند للولايات المتحدة


ذكر الخبير الاقتصادي ليونيد خازانوف، إن احتياطيات غرينلاند من المعادن الترابية النادرة، تصل إلى نحو 40 مليون طن، واحتياطي اليورانيوم يبلغ 300 ألف طن، كما شدد الخبير في حديث لوكالة نوفوستي، على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه العناصر من وجهة نظر ضمان توفير المواد الخام للصناعة الوطنية.

وأضاف: "تبدو إمكانات غرينلاند في مجال المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم واعدة إذ يمكن تقدير احتياطياتها بنحو 40 مليون طن و300 ألف طن على التوالي. تعتبر المعادن النادرة واليورانيوم بالنسبة للولايات المتحدة ضرورية جدا، وهناك حاجة إلى هذه الخامات الطبيعية من وجهة نظر ضمان توفير المواد الخام للصناعة الوطنية والطاقة".

ووفقا له، درست شركتا KGHM Polska Miedz و Greenlam Resources لفترة طويلة جدوى استثمار منجم Malmbjerg الذي يحتوي على احتياطيات تبلغ 410 آلاف طن من الموليبدينوم، ولكن حتى الآن لم يتم تسجيل أي نتائج في تطويره. وقال الخبير: "لا يمكن الحديث عن احتياطيات الذهب في غرينلاند، بسبب عدم وجود دراسات دقيقة وجيدة لذلك بسبب الغطاء الجليدي".

وبحسب معلوماته، تم استخراج نحو 11 طنا من الذهب في منجم نالوناك خلال تطويره من عام 2013 إلى عام 2024، وكشفت أعمال الاستكشاف الجيولوجي الأخيرة التي أجرتها شركة "أماروك مينيرالز" الكندية عن 9.9 طن أخرى.

واختتم خزانوف حديثه بالقول: "يبدو واضحا بشكل عام أن ظروف استثمار المكامن والمناجم  في غرينلاند قاسية، ولا يمكن ضمان أن المصالح الأمريكية لن تواجه صعوبات تقنية واحتجاجات من السكان المحليين".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد نشر في وقت سابق، خريطة على صفحته بموقع Truth Social، تظهر فيها جزيرة غرينلاند إلى جانب كندا والولايات المتحدة باللون نفسه. وقال ترامب أواخر ديسمبر 2024، إنه "من الضروري أن تمتلك الولايات المتحدة غرينلاند (أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية)، تعليقا على قراره بتعيين السفير الأمريكي السابق في السويد ورجل الأعمال كين هويري، سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الدنمارك.

ولاحقا شكك ترامب بأحقية الدنمارك القانونية بغرينلاند داعيا كوبنهاغن للتخلي عنها لتصبح جزءا من الولايات المتحدة لأهميتها الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي.

وردا على تصريحات ترامب، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن الجزيرة ليست للبيع وأن مستقبلها يقرره سكانها حصرا.

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