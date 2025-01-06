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شاهقة مائية هي الأقوى من نوعها وسيول في مكة


وثقت لقطات متداولة في السعودية سيولا جارفة في منطقة مكة المكرمة بعد هطول الأمطار الغزيرة، كما تم رصد ظاهرة "شاهقة" تلامس لأول مرة شاطئ "رابغ" على الساحل الغربي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تسبُّبَ الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في جريان السيول وسط المرتفعات. 

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد السعودية حسين بن محمد القحطاني، أن الشاهقة المائية التي شهدتها محافظة رابغ اليوم جراء الأجواء المناخية الماطرة، تُعد "الأقوى من نوعها"، لافتا إلى أن "شاهقة رابغ لامست الشاطئ لأول مرة، وأسهمت في ارتفاع الأمواج".

وأشار القحطاني إلى أن إدارة البحث والتطوير بالمركز الوطني للأرصاد ستعمل على دراسة هذه الحالة الخاصة.

وتُعرف الشاهقة المائية أو عمود الماء (Waterspout) بأنها عمود من الهواء المختلط مع رذاذ الماء تدور كدوّامة على شكل كتلة سحابية عمودية فوق جسم مائي (محيط أو بحيرة)، وتظهر الشاهقة المائية عادة على شكل قمع يصل بين سطح الماء والسحاب.  

والشاهقة المائية هي ظاهرة طبيعية تتكون غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيرتفع الهواء الدافئ الرطب ويتكاثف بخار الماء مع ارتفاع عمود الهواء، ومع وجود رياح قص أفقية تنشأ حركة دورانية للهواء فيظهر قمع دوّار على شكل كتلة سحابية عمودية فوق سطح الماء.

 ويتطلب تشكل الشاهقة المائية مستويات عالية من الرطوبة ودرجة حرارة ماء دافئة نسبيًا مقارنة بالهواء الذي يعلوها،

وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على الأطراف الشمالية من المملكة.

وبين تقرير الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-50 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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