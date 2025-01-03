عطل تقني يصيب أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة في المطارات الألمانية

تعرضت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة الفيدرالية الألمانية في المطارات في جميع أنحاء البلاد، لعطل تقني حسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأضافت الصحيفة: "أثرت المشكلة على الأنظمة التي يستخدمها الموظفون للتحكم في تسجيل دخول المسافرين إلى ألمانيا".

وتابعت: "يضطر الموظفون إلى القيام بالكثير من المهام يدويا بعد أن اعتادوا على إدخالها أوتوماتيكيا عن طريق النظام الحاسوبي".

في الوقت نفسه، أفادت قناة "WDR" بوجود طوابير انتظار طويلة في عدة مطارات وعلى الأخص في مطار دوسلدورف.

وأوضحت أنه يتعين على الركاب الانتظار حوالي ساعتين لإتمام إجراءات.