 انفجار سيارة "تسلا سايبرترك" أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيغاس

ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء الأربعاء 1 يناير، إن سيارة من طراز "تسلا سايبرترك" انفجرت أمام فندق ترامب الفاخر في لاس فيغاس بولاية نيفادا جنوب غرب الولايات المتحدة، إذ أفادت تقارير إخبارية بأن الانفجار أدى إلى تصاعد سحابة كبيرة من الدخان، كما ذكرت أنه تم إخلاء فندق ترامب في لاس فيغاس بعد انفجار السيارة.

ووفقا لقناة "News 3 Las Vegas" استجاب رجال الإطفاء للحريق.

وقال رجل يدعى ستيفن فيلاندو يقيم في الفندق، إن "انفجارا هائلا حدث"، حيث ذكر في مقطع فيديو على منصة "X": "لقد انفجر شيء كبير هنا للتو.. لقد انفجر شيء ما في قسم خدمة صف السيارات.. لا أعرف ما الذي حدث للتو.. ولكن شيئا ما انفجر للتو"، مشيرا إلى أن "النوافذ ارتجفت واهتزت".

ووثقت مقاطع فيديو نشرها أحد المتواجدين بفندق ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تشتعل في السيارة، وسمع في أحد المقاطع صوت انفجارات خارج البوابة الرئيسية للفندق.