تحديد هوية المشتبه به بتنفيذ هجوم "نيو أورليانز"

أوضحت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، هوية المشتبه به بتنفيذ هجوم "نيو أورليانز" في الولايات المتحدة، حيث ذكرت تلك الوسائل بأن، "المشتبه به في تنفيذ هجوم نيو أورليانز يدعى شمس الدين جبار ويبلغ 42 عاما".

في حين نقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر أمنية، إن "منفذ الهجوم في نيو أورليانز كان يحمل علم داعش".

بينما صرّحت سلطات مدينة نيو أورليانز في بيان، إن الحادث وقع في الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي عند تقاطع شارعي كانال وبوربون أثناء احتفالات رأس السنة الجديدة، عندما دهس سائق شاحنة صغيرة حشدا من المواطنين مما أدى إلى مقتل 10 وإصابة 30 آخرين.

ويعتبر شارع بوربون وجهة سياحية تاريخية في الحي الفرنسي بالمدينة ويجتذب حشودا كبيرة بموسيقاه وحاناته.

وبيّنت كيركباتريك إن السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد، وأضافت أن حالة الضباطين مستقرة، وقتل منفذ الهجوم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في موقع الحادث.