ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 71441 شهيدا و171329 مصابا

ارتفع عدد عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 71441 شهيدا، و171329 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدين آخرين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، وخمسة مصابين، لافتة إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الاول الماضي إلى 451، والمصابين إلى 1251.

و ذكرت أنه جرى انتشال 710 جثامين من تحت أنقاض البنايات التي دمرها الاحتلال، فيما لايزال آلاف تحت ركام المنازل والملاجئ والمدارس والمستشفيات التي استهدفها الجيش الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023.