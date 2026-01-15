سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 71441 شهيدا و171329 مصابا


ارتفع عدد عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 71441 شهيدا، و171329 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدين آخرين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، وخمسة مصابين، لافتة إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الاول الماضي إلى 451، والمصابين إلى 1251.

و ذكرت أنه جرى انتشال 710 جثامين من تحت أنقاض البنايات التي دمرها الاحتلال، فيما لايزال آلاف تحت ركام المنازل والملاجئ والمدارس والمستشفيات التي استهدفها الجيش الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 71441 شهيدا و171329 مصابا
"قسد": نشهد تصعيدا عسكريا متواصلا
الأمم المتحدة: 119 ألف شخص نزحوا من حلب بسبب القتال
الكيان الصهيوني يطرح صيغة نهائية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين على الكنيست
فلسطين: مساعدات إنسانية عراقية في طريقها إلى غزة يوم غد
اختراق موقع وزارة الاعلام السورية ورفع علمي "قسد" وكردستان
القبض على منفذي تفجير مسجد علي بن ابي طالب في حمص: ينتمون لداعش الارهابي
غارات "إسرائيلية" غادرة متفرقة جنوب لبنان
سوريا.. إغلاق مطار حلب الدولي أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر
"نحن قادمون".. رسائل تهديد تثير الذعر في إسرائيل
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك