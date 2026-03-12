لبنان:  قرى جنوب وشرق لبنان تحت نيران جيش الاحتلال الصهيوني

صرّحت مراسلة القناة الروسية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات اليوم الخميس استهدفت قرى عدة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى قرى في شرق البلاد بعد توجيهه إنذارات بالإخلاء، حيث ذكرت أنه تم الغارات استهدفت البلدات التالية في جنوب البلاد:

بلدة باريش وسقوط إصابات

كفردونين والطيبة والناقورة والسلطانية وقانا

قتيلان في غارة استهدفت مبنى من 4 طبقات على مفرق معركة - صور

بلدة الدوير في قضاء النبطية

بلدة تفاحتا في قضاء صيدا

بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية

بلدة تولين في قضاء النبطية

وفي شرق البلاد، نفذ الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة قصرنبا في البقاع، وذلك ببعد أن وجه إنذارا إلى سكان القرية بضرورة الإخلاء الفوري. فيما كان الجيش اللبناني قطع الطريق المؤدية إلى بلدة قصرنبا بعد الإنذار عند مفرق تمنين التحتا شرق لبنان.