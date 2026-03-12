سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان:  قرى جنوب وشرق لبنان تحت نيران جيش الاحتلال الصهيوني


صرّحت مراسلة القناة الروسية بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات اليوم الخميس استهدفت قرى عدة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى قرى في شرق البلاد بعد توجيهه إنذارات بالإخلاء، حيث ذكرت أنه تم الغارات استهدفت البلدات التالية في جنوب البلاد:

بلدة باريش وسقوط إصابات

كفردونين والطيبة والناقورة والسلطانية وقانا

قتيلان في غارة استهدفت مبنى من 4 طبقات على مفرق معركة - صور

بلدة الدوير في قضاء النبطية

بلدة تفاحتا في قضاء صيدا

بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية 

بلدة تولين في قضاء النبطية

وفي شرق البلاد، نفذ الطيران الحربي غارة استهدفت بلدة قصرنبا في البقاع، وذلك ببعد أن وجه إنذارا إلى سكان القرية بضرورة الإخلاء الفوري. فيما كان الجيش اللبناني قطع الطريق المؤدية إلى بلدة قصرنبا بعد الإنذار عند مفرق تمنين التحتا شرق لبنان.

غوتيريش يزور لبنان الجمعة سعيا لإحياء القرار 1701
لبنان: استشهاد سبعة أشخاص في غارة للعدو الإسرائيلي على بيروت
"حزب الله" يعلن إطلاق عمليات "العصف المأكول"
لبنان: حزب الله يعلن استهداف تجمعاً للجيش الصهيوني جنوب الخيام
هيومن رايتس ووتش: (إسرائيل) تستخدم الفوسفور الأبيض في لبنان
لبنان: حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة وقاعدة زائيف في حيفا بصليات صاروخية
لبنان: البرلمان يقرر تمديد ولايته لمدة سنتين
لبنان: قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل في بلدات عدة في الجنوب
لبنان: غارة صهيونية تستهدف بلدة الخيام في الجنوب
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
