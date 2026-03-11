"حزب الله" يعلن إطلاق عمليات "العصف المأكول"

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، أنه إطلاق عمليات "العصف المأكول" ضد إسرائيل.

وفي بيان له، قال "حزب الله": "تُعلن المقاومة الإسلامية إطلاق عمليات العصف المأكول".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، "حزب الله أطلق صواريخ باتجاه عدة مناطق ويجري اعتراضها".

الى ذلك، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى أن "حزب الله أطلق نحو 100 صاروخ دفعة واحدة نحو شمال إسرائيل"، فيما لفتت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الى أن "بلاغات عن وقوع إصابات مباشرة في مواقع عدة إثر الهجوم الصاروخي الأخير لحزب الله على شمال إسرائيل".