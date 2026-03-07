لبنان: حزب الله يستهدف بصلية صاروخية مقر قيادة المنطقة الشمالية في الاراضي المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، اليوم السبت، عن إطلاق صلية صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، حيث ذكر بيان للمقاومة الإسلامية، أنه "ردًّا على العدوان (الإسرائيلي) المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، تم اطلق صلية صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة".

وأضاف أن "الصلية استهدفت مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدوّ (الإسرائيلي) قاعدة (دادو) شمال شرق صفد".