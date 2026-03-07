الجيش اللبناني يعلن استشهاد ثلاثة عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف الصهيوني

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، استشهاد 3 عسكريين وعدد من المواطنين نتيجة القصف (الإسرائيلي) بمنطقة النبي شيت في البقاع، إذ أوضح الجيش اللبناني في تصريحات صحفية، أن "القصف (الاسرائيلي) المعادي استهدف منطقة النبي شيت في البقاع واسفر عن استشهاد 3 عسكريين وعدد من المواطنين اللبنانيين".

وأضاف أنه "تم رصد 4 مروحيات (إسرائيلية) فوق منطقة الخريبة بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية"، مشيرا الى أن "المروحيتين حاولتا إنزال قوة في محيط المنطقة بالتزامن مع قصف جوي واسع"، وتابع: "تخلل الإنزال الإسرائيلي تبادل إطلاق نار بين القوة المعادية وأبناء منطقة النبي شيت".