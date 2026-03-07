‎إعلام عبري: صاروخ إيراني جديد يقلص زمن التحذير إلى دقيقة واحدة

‎تحدث الإعلام العبري عن رصد متأخر للصواريخ الإيرانية بعد دقيقة فقط من وصولها، مرجعا ذلك إلى إصابة رادارات أمريكية ما أعاق عملية الكشف المبكر، إذ أفادت القناة "14" الإسرائيلية، بأن التحقيقات أظهرت أن سبب قصر مدة الإنذار للتحذير من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، يعود إلى إصابة رادارات أمريكية، ما أعاق

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار وصلت قبل دقيقة واحدة فقط من وصول الصواريخ، في حين كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ترصد عادة إطلاق الصواريخ من إيران قبل 8 إلى 10 دقائق.

‎وأضافت أن إيران أطلقت صاروخا تجريبيا يمتلك قدرة على التهرب من أنظمة الكشف، مشيرة إلى أن الأنظمة تمكنت من رصد الصاروخ فقط عندما دخل الغلاف الجوي، في مرحلة كان قد اقترب فيها تقريباً من هدفه.