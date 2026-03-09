لبنان: حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة وقاعدة زائيف في حيفا بصليات صاروخية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الاثنين، استهداف كريات شمونة وقاعدة زائيف في حيفا بصليات صاروخية، حيث ذكرت المقاومة في بيان، أنه "ردًّا على العدوان (الإسرائيلي) المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لمدينة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلّة، استهدفها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من صباح اليوم الاثنين 09/03/2026 بصليةٍ صاروخيّة".

وفي بيان آخر منفصل، أكدت، أنه "ردًّا على العدوان (الإسرائيلي) المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:15 من ظهر اليوم الاثنين 09/03/2026 قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخيّة نوعية".