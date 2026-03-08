لبنان: قوات الاحتلال الصهيوني تتوغل في بلدات عدة في الجنوب

نفذت قوات الاحتلال (الإسرائيلية)، اليوم الأحد، عمليات توغل في بلدات عدة جنوب لبنان، حيث ذكر مصدر عسكري رسمي لبناني في تصريح، إن "قوات الاحتلال (الإسرائيلية) نفذت عمليات توغل في بلدات عدة جنوب لبنان"، مبينا ان "التوغل يشمل بلدات عيترون وحولا وميس الجبل والخيام وكفركلا، إضافة إلى بلدات برج الملوك وتل النحاس وبسطرة".

وأضاف أن "اعتداءات الاحتلال (الإسرائيلي) تعرقل تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن "الجيش ملتزم بمقررات الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح وبسط سلطتها".

كما لفت إلى أن "الأولوية في هذه المرحلة هي وقف العدوان (الإسرائيلي) والحفاظ على الوحدة الوطنية"، لافتا إلى أن "الجيش اللبناني يصادر كل الأسلحة التي تمر عبر حواجزه".