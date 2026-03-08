لبنان: غارة صهيونية تستهدف بلدة الخيام في الجنوب

شنّت طائرات (إسرائيلية)، صباح اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت بلدة الخيام في جنوب لبنان، إذ نفذت قوات الاحتلال غارة جديدة صباح الأحد على ضاحية بيروت الجنوبية، وفق مشاهد لـ"ا ف ب تي في" تظهر تصاعد الدخان من الموقع.

وكان الجيش الصهيوني قد أعلن قبل ذلك شن ضربات على "بنى تحتية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، فجر الأحد، بسقوط شهداء وجرحى جراء استهداف فندق وسط بيروت، كما ذكرت أن "غارات (إسرائيلية) استهدفت فندق رمادا وسط العاصمة اللبنانية بيروت ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى".

بالمقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين في العدوان الصهيوني على فندق رمادا في منطقة الروشة ببيروت.