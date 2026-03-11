لبنان: حزب الله يعلن استهداف تجمعاً للجيش الصهيوني جنوب الخيام

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، اليوم الأربعاء، استهداف تجمع لقوات جيش العدو (الإسرائيلي) جنوب مدينة الخيام للمرة الثانية، حيث ذكرت المقاومة في بيان، أنه "ردًّا على العدوان (الإسرائيلي) المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:10 اليوم الأربعاء 11/03/2026 تجمّعًا لقوّات جيش العدو (الإسرائيلي) جنوب مدينة الخيام للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية".



