هيومن رايتس ووتش: (إسرائيل) تستخدم الفوسفور الأبيض في لبنان

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، أن جيش (الاحتلال الإسرائيلي) استخدم بشكل غير قانوني ذخائر الفوسفور الأبيض فوق منازل في بلدة يحمور جنوبي لبنان، مما شكل تهديدًا للمدنيين، حيث أوضح تقرير للمنظمة، أنها تحققت من 7 صور، وحددت موقعها الجغرافي، تُظهر ذخائر الفوسفور الأبيض لدى انفجارها في الجو فوق منطقة سكنية، كما تعاملت فرق الدفاع المدني مع حريقين على الأقل في منزلين واشتعال النيران في سيارة بالبلدة، جراء ذلك.

كما ذكرالباحث في شؤون لبنان لدى المنظمة رمزي قيس: إن "الجيش (الإسرائيلي) استخدم بشكل غير قانوني ذخائر الفوسفور الأبيض فوق منازل في بلدة يحمور بجنوب لبنان يوم الثالث من آذار، مما شكل تهديدًا للمدنيين".

وأضاف، "تتسبب الآثار الحارقة للفوسفور الأبيض في الوفاة أو إصابات قاسية تؤدي إلى معاناة مدى الحياة".

وذكر أن "المنظمة تحققت من ثمان صور تظهر استخدام الفوسفور الأبيض فوق منطقة سكنية في يحمور، وعاملين في الدفاع المدني يتعاملون مع حرائق في المنطقة".

بالمقابل، أوضح المجلس الوطني للبحث العلمي في لبنان أن "(الجيش الإسرائيلي) شن 175 هجومًا على جنوبي البلاد باستخدام الفوسفور الأبيض منذ أكتوبر 2023 وحتى يوليو 2024، وأدى عدد من هذه الهجمات إلى اندلاع حرائق أثرت على أكثر من 1480 فدانًا من الأراضي الزراعية".