لبنان: استشهاد سبعة أشخاص في غارة للعدو الإسرائيلي على بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد سبعة أشخاص على الأقل في غارة للاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس على منطقة الرملة البيضاء عند الواجهة البحرية لبيروت، بعد ساعات من هجوم آخر استهدف قلب العاصمة اللبنانية،حيث ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان أن "غارة للعدو الإسرائيلي على الرملة البيضاء في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 21 بجروح".

وكان مئات النازحين قد اتخذوا من شاطئ الرملة البيضاء المتاخم لضاحية بيروت الجنوبية ملاذا لهم بعد تلقيهم انذارات إسرائيلية بإخلاء منازلهم في الضاحية وجنوب لبنان.

كما أظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حالة فوضى بعد حصول الضربة عند الكورنيش البحري، حيث بدا رجال انقاذ يحاولون اسعاف الضحايا إضافة إلى بعض السيارات المحطمة وسط حالة من الذعر والفوضى.