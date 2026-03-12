سوريا - لبنان - فلسطين

غوتيريش يزور لبنان الجمعة سعيا لإحياء القرار 1701


أفادت صحيفة "الأخبار" إن لبنان تبلغ أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيزور البلاد يوم الجمعة المقبل في زيارة تستمر لثلاثة أيام، في ظل مسعى أممي لإحياء القرار 1701، حيث كشفت مصادر مطلعة أن جدول أعمال الزيارة يتضمن سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، بالإضافة إلى لقاء مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

كما سيزور غوتيريش مقر قيادة القوات الدولية العاملة في لبنان (اليونيفيل) ومواقعها في الجنوب، ويعقد اجتماعات مع مديري المؤسسات الأممية في لبنان لمناقشة دورها في مواجهة نتائج الحرب .

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام مؤتمراً صحافيا يوم السبت للإعلان عن موقف الأمم المتحدة الرسمي من التطورات المتسارعة .

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن الملف الأساسي على طاولة غوتيريش هو مشروع إعادة إحياء القرار 1701 عبر الترويج لإصدار قرار جديد في مجلس الأمن ينص على وجود قوة دولية في جنوب لبنان، في خطوة مضادة للقرار الأخير الذي ينهي عمل القوة الدولية نهاية العام الحالي .

ويأتي هذا التحرك في وقت يراهن فيه الأمم المتحدة على اتصالات تجريها دول مشاركة في القوة الدولية مع الجهات اللبنانية والإسرائيلية، بهدف الحصول على موافقة على بقاء القوة الدولية. وفي هذا السياق، تستبعد المصادر النظر في مقترح أعدته المنسقة العامة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، لبقاء قوة أوروبية بغطاء دولي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في أغسطس 2025 القرار 2790 الذي يقضي بتمديد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتبارا من ذلك التاريخ.

