وزارة الصحة في غزة: أكثر من 61 ألف شهيد و154 ألف جريح منذ بداية العدوان الصهيوني

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن العدوان الصهيوني على القطاع أسفر حتى اليوم عن "استشهاد 61,722 شخصا وإصابة 154,525 آخرين" منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث أوضحت الوزارة في بيان أنه "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استقبلت مستشفيات غزة 123 شهيدا و437 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".

كما ذكرت أنه "منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، فقد بلغ عدد الشهداء 10,201 شخصا و42,484 إصابة". مبينة أنه "وصل إلى المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 21 شهيدا و185 إصابة، ليصل إجمالي الشهداء الذي يحاولون الحصول على مساعدات والذين تم نقلهم إلى المستشفيات إلى 1,859 شهيدا وأكثر من 13,594 إصابة".

وأضاف البيان: "سجلت مستشفيات القطاع 8 حالات وفاة إضافية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، ليصل إجمالي الوفيات إلى 235 حالة منذ بداية الإحصاءات، من ضمنهم 106 حالات للأطفال".