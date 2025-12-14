سوريا.. مقتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي بإطلاق نار في ريف إدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025 )، بمقتل أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس بجروح في ريف إدلب.

وذكرت سانا في بيان، أن "مسلحين أطلقوا النار على عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة خامس بجروح".

ويشهد ريف إدلب الجنوبي منذ سنوات أعمال عنف ونشاطات مسلحة من فصائل مختلفة، ما يجعل قوى الأمن الداخلي هدفًا متكررًا لهجمات مسلحة.

وتعتبر مدينة معرة النعمان مركزًا إداريًا وتجاريًا مهمًا في المنطقة، وتتعرّض بين الحين والآخر لمثل هذه الهجمات التي تستهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة بشكل كامل.

وتأتي هذه الأحداث ضمن استمرار التوترات الأمنية في شمال غرب سوريا، حيث تسعى السلطات المحلية لتأمين المرافق الحيوية وحماية المدنيين من الاعتداءات المسلحة