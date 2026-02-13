المرصد السوري: 3 آلاف من عناصر داعش لا يزالون في سجون (قسد)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، ( 13 شباط 2026)، بوجود 3 آلاف عنصر من داعش الارهابي لا يزالون في سجون تحت سيطرة قسد رغم الإعلان الأمريكي عن إنجاز نقلهم من سوريا إلى العراق.

وقال المرصد السوري في بيان، "على الرغم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن إنجاز مهمتها في سوريا، والتي تضمنت نقل معتقلين من داعش إلى العراق، إلا أن هناك سجونا لا تزال تضم أعدادا كبيرة من المعتقلين".

وذكر المرصد، أن "هناك 3 سجون تقع في مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، لا تزال تضم آلاف العناصر التابعين لداعش، مؤكدا أن هذه السجون محمية بشكل كامل".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت بوقت سابق اليوم الجمعة أنها أنجزت نقل معتقلي داعش الارهابي من شمال شرق سوريا إلى العراق، عقب رحلة ليلية أخيرة مساء أمس الخميس.

وقالت في بيان على منصة "إكس" اليوم إن "مهمة النقل التي استمرت 23 يوماً بدأت في 21 يناير/ كانون الثاني، وأسفرت عن نجاح القوات الأميركية في نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من تنظيم داعش الارهابي من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى الحجز بالعراق".

من جانبه، أعلن القضاء العراقي عن تسلمه 5704 من عناصر داعش الارهايي الذين نقلوا من سوريا، بينهم 4253 عربيا و983 أجنبيا.

وأوضح المركز الوطني للتعاون القضائي أن عدد العراقيين من عناصر داعش الارهابي بلغ 467، فيما أعلن عن مباشرة إجراءات الاستجواب بحق متهمي داعش القادمين من سوريا.