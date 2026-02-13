سوريا: احتجاج في ريف حماة ومطالبة بضبط السلاح المنفلت وحماية المدنيين

شهدت مدينة السلمية في ريف حماة الشرقي وقفة احتجاجية نظمها الأهالي للمطالبة بوضع حدّ لظاهرة السلاح المنفلت، وتعزيز الأمن ومحاسبة المتورطين في الجرائم الأخيرة، حيث طالب المحتجون أيضا بتوفير الحماية للمدنيين، فيما جاء التحرك الشعبي عقب تصاعد حوادث القتل والسرقة في المدينة خلال الفترة الماضية، وكان أحدثها مقتل أحد المدنيين قبل ثلاثة أيام، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام