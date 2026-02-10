سوريا - لبنان - فلسطين

فلسطين: الاحتلال يشرع بعمليات هدم واسعة لممتلكات فلسطينية في بلدة برطعة غرب مدينة جنين


هدم جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء، 4 منازل فلسطينية في بلدة برطعة شمال غربي مدينة جنين، في إطار سياسة متواصلة تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حيث ذكرت مصادر محلية إن قوات صهيونية اقتحمت البلدة فجراً برفقة جرافات عسكرية، وأجبرت أصحاب المنازل على إخلائها قسراً قبل الشروع في هدمها.

فيما تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ عمليات هدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية بذريعة “عدم الترخيص”، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون صعوبات للحصول على تصاريح بناء.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت إسرائيل خلال عام 2025 نحو 538 عملية هدم، استهدفت قرابة 1400 منزل ومنشأة، في تصعيد غير مسبوق يهدف إلى ضرب البناء والنمو الطبيعي للفلسطينيين. 

